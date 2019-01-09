Сказочное место, в котором легко поверить в чудеса (Фото) Лапландия — по-настоящему волшебное место. Здесь не только очень живописное небо и завораживающее северное сияние, но и дом Санта-Клауса и его оленей. Это идеальное место, чтобы отметить Рождество и Новый год.