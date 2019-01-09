Удивительные пейзажи Италии глазами талантливого фотографа

Макс Лацци (Max Lazzi) — талантливый фотограф, авантюрист и Instagrammer из Лукки, Италия. Он фокусируется в основном на природных ландшафтах. Макс путешествует по всей Италии, чтобы запечатлеть самые захватывающие пейзажи и фотографии природы. На его страницу в Instagram подписаны более 85 000 человек.