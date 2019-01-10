Австралия глазами талантливого фотографа-самоучки

Шай Купер (Shay Cooper) — талантливый 23-летний фотограф-самоучка, ретушер, искатель приключений и оператор беспилотника из Сиднея, Австралия. Он увлекается ландшафтной и аэрофотосъемкой. Использует DJI Mavic Pro.