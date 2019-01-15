Пейзажи от National Geographic, которые покоряют своей красотой

Сотни фотографов выжидают подходящий момент и делают потрясающие снимки, от которых просто захватывает дух. Представляем вам 15 лучших, по мнению редакции популярного журнала, фотографий января, сделанных в разных уголках нашей планеты.