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Вторник, 15.01.2019
Лондонские пейзажи, которые вдохновляют на путишествия
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Лондонские пейзажи, которые вдохновляют на путишествия

Отто Беркли талантливый фотограф-самоучка и Instagrammer, в настоящее время проживающий в Лондоне, Великобритания. Отто фокусируется в основном на городских пейзажах и архитектурной фотографии.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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