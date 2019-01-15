Лондонские пейзажи, которые вдохновляют на путишествия Отто Беркли талантливый фотограф-самоучка и Instagrammer, в настоящее время проживающий в Лондоне, Великобритания. Отто фокусируется в основном на городских пейзажах и архитектурной фотографии.