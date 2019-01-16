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Вторая жизнь для классических морских пейзажей и картинок (Фото)
Американский военный корабль Mighty Mo класса Mohawk затонул несколько десятилетий назад. Однажды погрузившись на дно океана, чтобы осмотреть затонувшее судно, Андреас Франке (Andreas Franke), австрийский профессиональный подводный фотограф и дайвер, решил дать Mighty Mo вторую жизнь.
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