Самые древние в мире озера, которые поражают своей красотой

Большинство озер, особенно ледникового происхождения, "живут" недолго — около 1015 тысяч лет, а затем заболачиваются. Но есть и по-настоящему доисторические водоемы — они остались от древних морей или появились из-за тектонических разломов и сдвигов.