Впечатляющие пейзажи мостов в разных городах Мост – одна из древнейших конструкций, изобретённых человечеством. Особенно бурно развивалось мостостроительство в Средние века с ростом городов и торговли. В некоторых городах мосты считают выдающимися памятниками зодчества и инженерного искусства.