Эстетическое наслаждение: танцоры на улицах разных городов Melika Dez — талантливый фотограф и бывший профессиональный танцор, в настоящее время проживает в Монреале, Канада. Она специализируется на балетной и уличной фотографии. Также снимает много моды и портретных фото. Фотограф путешествует по миру и снимает танцоров на городских улицах.