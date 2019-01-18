Неотъемлемая часть обыденности Исландии (Фото)

Исландия - это остров, который можно найти в северной части Атлантического океана. И хотя название государства переводится как "страна льдов", на самом деле природа здесь гораздо более разнообразная и волшебная. Исландия - страна маленькая, но удивительная, и заслуживает любви людей не только из-за своей природной красоты.