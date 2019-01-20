12 вещей в Польше, которые станут настоящим сюрпризом для туристов

Как правило, когда речь заходит о Польше, воображение рисует нейтральную страну с размеренным образом жизни ее населения. Однако на самом деле это не так. Даже видавшие виды туристы найдут, чему удивиться в этом стране.