Приятные фишки аэропортов, которые сделают ожидание комфортным (Фото) Те, кто летал на самолетах, не понаслышке знают, каким томительным бывает ожидание своего рейса в аэропорту. Сидения неудобные, а то и вовсе приходится стоять на ногах несколько часов. Но с недавнего времени во многих аэровокзалах по всему миру стали появляться всевозможные опции и развлечения для ожидающих пассажиров.