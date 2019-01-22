Марокканский Голливуд: достопримечательности, которые узнает каждый (Фото) Путешествуя по Марокко, замечаешь, что так много сцен сменяется за один день, если даже не за один час! Неудивительно, что Марокко привлекает режиссеров и кинооператоров со всего света. Марокко иногда называют вторым Голливудом. Но если про "Голливуд" знают все, то такие места, как "Аит-Бен-Хадду" и "Урзазат" открываются по-настоящему только в Марокко…