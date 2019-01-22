Ошеломляющие пейзажи и чудные виды разных мест в мире Деннис Шмельц (Dennis Schmelz) — профессиональный режиссер, фотограф и авантюрист, проживающий в Эрфурте, Германия. Он фокусируется на уличной, пейзажной и туристической фотографии. Деннис уже посетил более 50 стран мира. "В рамках своей работы я открываю новые захватывающие места, встречаю интересных людей и соприкасаюсь с уникальными историями", — говорит Шмельц.