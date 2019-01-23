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Отдых в феврале: 8 лучших мест для посещения
Февраль - один из самых удачных месяцев в году для комфортных путешествий. От экстравагантных карнавальных празднований в Рио-де-Жанейро до Нового года в Пекине, это один из лучших месяцев для знакомства с миром. Пришло время найти место для отдыха, ведь вездесущие толпы туристов, отмечавших новогодние праздники везде, где это только может прийти в голову, уже точно разъехались по домам.
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