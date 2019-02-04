Невероятные снимки мест, которые кажутся нереальными (Фото) Наша планета очень красива, это факт. Но, к сожалению, в повседневной суете и спешке люди перестают замечать и ценить окружающую их красоту. Более того, человечество постоянно стремится куда-то за пределы планеты, пытается освоить Космос, словно там, где-то за пределами нашей планеты есть нечто, более прекрасное.