Лучшие пейзажи мира глазами фотографа (Фото) Davide Oricchio — талантливый фотограф-самоучка, ретушера, и путешественник из Парижа, Франция. Давиде специализируется в основном на уличной, архитектурной и пейзажной фотографии. Он снимает также много архитектурных, уличных и портретных фото.