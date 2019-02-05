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Лучшие пейзажи мира глазами фотографа (Фото)
Davide Oricchio — талантливый фотограф-самоучка, ретушера, и путешественник из Парижа, Франция. Давиде специализируется в основном на уличной, архитектурной и пейзажной фотографии. Он снимает также много архитектурных, уличных и портретных фото.
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