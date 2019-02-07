Отели, которые воплотили детскую мечту о доме на дереве (Фото)

Наверное, каждый в детстве мечтал о доме на дереве, но не у всех получилось воплотить это в жизнь. Теперь это становится возможным. Правда, не навсегда, а только на время: некоторые отели предлагают остановиться в номерах, построенных на деревьях.