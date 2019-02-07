Пингвин-главнокомандующий и дети, спящие на морозе: Интересные факты о Норвегии

Вы, наверное, много слышали о стране в Северной Европе, Норвегии, с населением чуть более 5 миллионов человек, но изучение чего-то нового никогда не повредит. Мы собрали несколько интересных фактов о Норвегии, о которых вы, вероятно, еще не знали.