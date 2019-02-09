Крошечные города мира Маленькие и даже крохотные городки и поселения всегда притягивают своей аутентичностью, самобытностью и неторопливым укладом жизни. В них всегда есть то, на чем непременно остановится взгляд или объектив фотокамеры. Они выглядят как иллюстрации к сказкам, завораживают и кажутся совершенно нереальными. Единственный вопрос, который возникает: какой из них посетить первым?