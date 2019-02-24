Уникальные места планеты, которые удивят кристально чистой водой(Фото) Пляжный отдых такой долгожданный и манящий! Но так часто он разочаровывает — добираешься наконец-то до пляжа, а там — толпы народу и мутная вода… Но остались еще на карте прекрасные пляжи, где от прозрачности воды дух захватывает. Хотите ли вы нырнуть или просто часами смотреть на водоем с райского побережья — эта кристально чистая вода вас заворожит!