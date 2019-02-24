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Воскресенье, 24.02.2019
Уникальные места планеты, которые удивят кристально чистой водой(Фото)
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Уникальные места планеты, которые удивят кристально чистой водой(Фото)

Пляжный отдых такой долгожданный и манящий! Но так часто он разочаровывает — добираешься наконец-то до пляжа, а там — толпы народу и мутная вода… Но остались еще на карте прекрасные пляжи, где от прозрачности воды дух захватывает. Хотите ли вы нырнуть или просто часами смотреть на водоем с райского побережья — эта кристально чистая вода вас заворожит!
Фото: bigpicture.ru
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Путешествия, Планета, Кристальная вода, туризи, Места планеты с кристально чистой водой.
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