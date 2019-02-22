Водопад Ниагара в объятиях лютого холода (Фото) Сильные морозы на северо-востоке США привели к частичному замерзанию самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада. Миллионы туристов со всего мира приезжают к водопаду Ниагара в разное время года. Зимой тут действительно есть, на что посмотреть.