Сказочные старинные мосты, которые вас удивят (Фото) Таинственные арочные мосты — прекрасный способ, с помощью которого можно любое место сделать сказочным. Интересно то, что арка держится только за счет собственного веса — камни, поддерживающие арку, вероятно, не смогли бы оставаться на месте, если бы камни сверху не прижимали их своим весом. Поэтому несмотря на то, что эти мосты довольно прочные, процесс их строительства простым никак не назовешь.