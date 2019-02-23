Жизнь в Поднебесной: факты о Китае (Фото)

Китай - великая держава, расположенная в Восточной Азии. Она известна прежде всего рекордным количеством населения, которое превышает 1,4 млрд человек, и высокими темпами роста экономики. По состоянию за прошедший год Китай вышел в мировые лидеры по объему ВВП. И неудивительно, ведь большинство товаров международного рынка производится именно здесь. Ниже представлено 15 увлекательных фактов о Поднебесной.