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Суббота, 23.02.2019
Жизнь в Поднебесной: факты о Китае (Фото)
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Жизнь в Поднебесной: факты о Китае (Фото)

Китай - великая держава, расположенная в Восточной Азии. Она известна прежде всего рекордным количеством населения, которое превышает 1,4 млрд человек, и высокими темпами роста экономики. По состоянию за прошедший год Китай вышел в мировые лидеры по объему ВВП. И неудивительно, ведь большинство товаров международного рынка производится именно здесь. Ниже представлено 15 увлекательных фактов о Поднебесной.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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