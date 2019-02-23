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Суббота, 23.02.2019
Нидерланды: страна каналов и дамб (Фото)
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Нидерланды: страна каналов и дамб (Фото)

Родина Ван Гога и Рембрандта, Эразма Роттердамского, Пола Верховена и Анны Франк в течение 80 лет сражалась за свою независимость, и получила ее в 1581 году. Голландцы очень трудолюбивый народ, и в свое время отвоевали у моря часть территории, потому многие города стоят на каналах и дамбах. Проведем небольшую экскурсию по маленькой европейской стране, и посетим самые красивые города Нидерландов.
most-beauty.ru
Фото: most-beauty.ru
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