Завораживающая серия фотографий "Рыбные фермы" (Фото)

Фотограф Бернхард Ланг представил серию фотографий "Рыбные фермы", где показал всю красоту рыбных ферм. Недавно фотографу удалось посетить Грецию, где и была создана серия фотографий "Рыбные фермы". На ней изображены рыбные фермы местных рыболовных компаний. С высоты птичьего полета эти фермы выглядят достаточно интересно и необычно.