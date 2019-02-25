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Понедельник, 25.02.2019
Завораживающая серия фотографий "Рыбные фермы" (Фото)
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Завораживающая серия фотографий "Рыбные фермы" (Фото)

Фотограф Бернхард Ланг представил серию фотографий "Рыбные фермы", где показал всю красоту рыбных ферм. Недавно фотографу удалось посетить Грецию, где и была создана серия фотографий "Рыбные фермы". На ней изображены рыбные фермы местных рыболовных компаний. С высоты птичьего полета эти фермы выглядят достаточно интересно и необычно.
factinteres.ru
Фото: factinteres.ru
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Греция, Путешествие, Снимок, Bernhard Lang, Рыбная ферма.
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