Самые маленькие жилые острова мира, которые поражают своей красотой (Фото)

Некоторые просто выбирали для постройки труднодоступные места, такие как скалы, леса и острова, окруженные озером, рекой и даже океаном. Ниже представлен список самых крошечных, но очень живописных обитаемых островов мира.