Красивые пейзажные снимки в объективе Фелгра Йогатама (Фото) Фелгра Йогатама - талантливый фотограф, ретушер и путешественник, в настоящее время проживающий в Джакарте, Индонезия. Он фокусируется в основном на приключенческой, туристической и lifestyle-фотографии. Фелгра снимает также много природных и городских пейзажей. На его страницу в Instagram подписаны более 426 тысяч человек.