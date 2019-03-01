Захватывающие снимки путешествий известного фотографа (Фото)

Фелгра Йогатама (Felgra Yogatama) - талантливый фотограф, ретушер и путешественник, в настоящее время проживающий в Джакарте, Индонезия. Он фокусируется в основном на приключенческой, туристической и lifestyle-фотографии. Фелгра снимает также много природных и городских пейзажей. На его страницу в Instagram подписаны более 426 тысяч человек.