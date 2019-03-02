Удивительная Лапландия: завораживающие снимки из Финляндии (Фото) Финская Лапландия известна всему миру в первую очередь как родина Санта Клауса. Однако в этом чудесном краю есть еще одна уникальная особенность - это лес, который зимой превращается в абсолютно нереальные, загадочные фигуры.