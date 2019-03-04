Таинственный Китай: путешествие в провинцию Сычуань (Фото) В провинции Сычуань находится небольшой горный район Даочэн, который по праву можно назвать таинственным Китаем. Здесь находятся и живописные заповедные зоны лугов, озер и горних пиков, возносящихся на 6000 метров, и самый высокий в мире гражданский аэропорт (4 411 метров над уровнем моря).