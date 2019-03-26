Невероятное сравнение Римской империи и современного Рима (Фото) Считающаяся одной из величайших империй, когда-либо существовавших в истории, Римская империя имела множество достижений, за которые человечество благодарно по сей день. И римская архитектура - одно из них! Живым свидетельством славы древних римлян являются сооружения, которые сохранились до наших дней, несмотря на 2000 лет пожаров, войн, износа и уничтожения людьми. Сложно представить современный Рим без Колизея, несмотря на то, что он был свидетелем расцвета и падения Империи, а также сотен сменяющих друг друга поколений и культур. Хотя сегодня мы можем увидеть то, что сохранилось до наших дней, всегда интересно узнать, как эти культовые сооружения выглядели в свои лучшие времена.