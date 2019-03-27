Таинственная Африка: Особенности традиций и культуры Ганы Здесь детей называют в честь дня недели, в который они родились, к незнакомым обращаются «мама» и «папа» и сомневаются в надежности такси, если на окнах нет цитаты из Библии. Рассказываем любопытные факты о наших соседях по планете.