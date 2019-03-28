Что европейцу экзотика, корейцу - норма: непонятные обычаи и традиции в Южной Корее

Довольно часто традиции и обычаи азиатских стран кажутся европейцам экзотическими и непонятными. Манера поведения, кухня, подарки на дни рождения все совершенно не так, как у нас.