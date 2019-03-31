По стопам графа Дракули: румынский фотограф сделал снимки в Трансильвании (Фото) Если вам по душе творчество писателя Брэма Стокера (наверняка вы слышали про готический роман "Дракула"), то у вас появилась идеальная возможность увидеть, как же на самом деле выглядят пейзажи, описанные в книге. Если честно, дух захватывает.