В Миннеаполисе жители ходят в летней одежде во время вьюг и холодов (Фото)

В Миннеаполисе построили 18 километров стеклянных переходов между зданиями и теперь из дома на работу зимой можно ходить в летней одежде. Вообще это прикольная идея, построить стеклянные переходы между зданиями, там где долго холода или пасмурная погода. Не знаю реально ли это в разнообразной городской постройке или подойдет только к специально разработанным ситуациям и новостройкам.