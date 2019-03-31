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Воскресенье, 31.03.2019
В Миннеаполисе жители ходят в летней одежде во время вьюг и холодов (Фото)
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В Миннеаполисе жители ходят в летней одежде во время вьюг и холодов (Фото)

В Миннеаполисе построили 18 километров стеклянных переходов между зданиями и теперь из дома на работу зимой можно ходить в летней одежде. Вообще это прикольная идея, построить стеклянные переходы между зданиями, там где долго холода или пасмурная погода. Не знаю реально ли это в разнообразной городской постройке или подойдет только к специально разработанным ситуациям и новостройкам.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Путешествия, Город, Миннеаполис, Зима. Холод, 8 километров стеклянных переходов, Стеклянный переходы.
17:53 Сегодня Телеграф
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