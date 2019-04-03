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Среда, 03.04.2019
Учеба заграницей: Что нужно знать перед отъездом в другую страну (Фото)
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Учеба заграницей: Что нужно знать перед отъездом в другую страну (Фото)

Обучение за границей может принести большие выгоды, но также может представлять значительный риск. Хотя многие популярные направления безопасны для посещения, студентам следует проявлять осторожность, путешествуя и учась. Вот семь советов, чтобы быть уверенным, что время за границей будет счастливым, продуктивным и безопасным.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Советы, Виза, Документы, Обучение заграницей, Что нужно знать перед отъездом, Учеба заграницей.
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