Удивительно красивая Норвегия на снимках талантливого фотографа (Фото) Ким Дженссен (Kim Jenssen) — талантливый фотограф, ретушер и авантюрист из Сеньи, Норвегия. Он специализируется в основном на уличной и туристической фотографии. Ким путешествует по стране и снимает великолепные природные пейзажи.