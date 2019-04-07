Духовное наследие: уникальные храмы мира, от вида которых захватывает дух (Фото)

Некоторые из этих храмов возведены несколько веков назад, другие являются творениями современных архитекторов. На реализацию одних идей уходили десятилетия и даже века. Другим требовалось всего несколько лет. Все эти здания объединяет одно - их архитектура уникальна, и это притягивает миллионы людей вне зависимости от убеждений.