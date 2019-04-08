Загадочные и мрачные леса, которые пощекочут вам нервы (Фото)

Талантливый фотограф-самоучка, ретушер и авантюрист Горан Эбенхарт (Göran Ebenhart) проживает в городе Маркарид, Швеция. Он начал снимать осенью 2013 года. Горан специализируется на природе и лесной фотографии, использует камеру Nikon D7100.