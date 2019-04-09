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Вторник, 09.04.2019
Darkened Cities - города, освещенные только звездами: фотопроект Тьерри Коэна (Фото)
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Darkened Cities - города, освещенные только звездами: фотопроект Тьерри Коэна (Фото)

Как бы выглядели крупнейшие мегаполисы в мире ночью без освещения? Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект Darkened Cities — города, освещенные только звездами. По словам фотографа, он создал третью реальность, то, чего на самом деле не существует, то есть города, лишенные электричества.
Фото: zefirka.net
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Мегаполисы, Тьерри Коэн, Darkened Cities, Путешествия. Города.
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