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Darkened Cities - города, освещенные только звездами: фотопроект Тьерри Коэна (Фото)
Как бы выглядели крупнейшие мегаполисы в мире ночью без освещения? Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект Darkened Cities — города, освещенные только звездами. По словам фотографа, он создал третью реальность, то, чего на самом деле не существует, то есть города, лишенные электричества.
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