Darkened Cities - города, освещенные только звездами: фотопроект Тьерри Коэна (Фото) Как бы выглядели крупнейшие мегаполисы в мире ночью без освещения? Французский фотограф Тьерри Коэн решил это проверить и создал уникальный фотопроект Darkened Cities — города, освещенные только звездами. По словам фотографа, он создал третью реальность, то, чего на самом деле не существует, то есть города, лишенные электричества.