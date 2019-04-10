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Среда, 10.04.2019
Архив ХХ века: Колоритная и прогрессивная Америка прошлого (Фото)
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Архив ХХ века: Колоритная и прогрессивная Америка прошлого (Фото)

Предлагаем вам посмотреть на подборку архивных снимков из Америки, которые показывают нам интересные моменты из прошлого. Дональд Трамп и Рональд Рейган на встрече в Вашингтоне в 1981 году, пляж в Сенди-Шорс в 1950 году, иллюзионист Гарри Гудини развлекает толпу и много других исторических моментов в продолжении поста.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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