Архив ХХ века: Колоритная и прогрессивная Америка прошлого (Фото) Предлагаем вам посмотреть на подборку архивных снимков из Америки, которые показывают нам интересные моменты из прошлого. Дональд Трамп и Рональд Рейган на встрече в Вашингтоне в 1981 году, пляж в Сенди-Шорс в 1950 году, иллюзионист Гарри Гудини развлекает толпу и много других исторических моментов в продолжении поста.