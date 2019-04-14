Сомнительное удовольствие: Страны, которые не безопасны для жизни (Фото)

Современный туризм не имеет границ. Каждый состоятельный путешественник имеет возможность выбрать любое желаемое направление. Однако не все страны, которые хочется посетить, открыты для гостей или безопасны. Это в первую очередь государства Ближнего Востока, где многие регионы считаются "горячими точками". В этом выпуске представлены страны, которые по тем или иным причинам не располагают к путешествиям.