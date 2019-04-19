Песчаный оазис: Рыбацкая деревня Шойна (Фото)

Шойна - небольшая рыбацкая деревня, расположенная на полуострове Канин. На краю арктического круга жители этой прибрежной деревни должны выдержать не только холод, но и огромное количество песка, протянувшегося на десятки километров вдоль побережья Белого моря.