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Воскресенье, 21.04.2019
Не все так гладко: 15 печальных фактов о Дубае (Фото)
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Не все так гладко: 15 печальных фактов о Дубае (Фото)

Дубай - один из самых удивительных и интересных городов мира. Все эти роскошные небоскребы, дорогущие тачки и тонны золота, несомненно, выглядят впечатляюще. А еще в Дубае круглый год отличная погода! Но, как известно, и на солнце есть пятна. Вот об этих пятнах, омрачающих яркий и блистающий мир Дубая, мы вам расскажем.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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