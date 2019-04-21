Не все так гладко: 15 печальных фактов о Дубае (Фото)

Дубай - один из самых удивительных и интересных городов мира. Все эти роскошные небоскребы, дорогущие тачки и тонны золота, несомненно, выглядят впечатляюще. А еще в Дубае круглый год отличная погода! Но, как известно, и на солнце есть пятна. Вот об этих пятнах, омрачающих яркий и блистающий мир Дубая, мы вам расскажем.