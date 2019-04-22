Удивительная гора Коя в рассказе фотографа Даниила Коржонова (Фото) Гора Коя находится на северо-западе полуострова Кии, к югу от Осаки. Это гора, высотой 1005 метров, с зарослями черных кедров является национальной святыней Японии. Здесь построен древнейший храмовый комплекс.