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Вторник, 23.04.2019
Экстравагантно для нас - повседневно для жителей Японии
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Экстравагантно для нас - повседневно для жителей Японии

Япония — загадочная страна для любого иностранца. Ее жители умеют удивлять не только своими первоклассными технологическими изобретениями, но и достаточно экстравагантными привычками. Это касается всего: еды, общения, перемещения и даже сна. Креативность и изобретательность японцев иногда превосходят все ожидания, представляясь странными выходками.
Фото: pixabay.com
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