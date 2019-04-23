Экстравагантно для нас - повседневно для жителей Японии

Япония — загадочная страна для любого иностранца. Ее жители умеют удивлять не только своими первоклассными технологическими изобретениями, но и достаточно экстравагантными привычками. Это касается всего: еды, общения, перемещения и даже сна. Креативность и изобретательность японцев иногда превосходят все ожидания, представляясь странными выходками.