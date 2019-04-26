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Необычные кладбища с разных концов мира
В современном мире мы склонны считать смерть и красоту несовместимыми. Но взгляд на некоторые из самых изысканных кладбищ во всем мире должен быстро убедить любого в обратном. Эти 13 мест - не простые кладбища, а живописные святилища - некоторые охраняются большими деревьями или выходят на океанские просторы.
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