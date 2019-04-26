Жизнь австралийских аборигенов в объективе Дэвида Грея (Фото) Племя Yolngu австралийских аборигенов не разрешает "чужим" входить на территорию своей резервации. Туда можно попасть только по специальному приглашению. Одним из тех, кому это удалось, был фотограф Дэвид Грей. Он наблюдал за жизнью коренных австралийцев и сопровождал их во время знаменитой охоты на крокодилов. Повседневная жизнь австралийских аборигенов в объективе Дэвида Грея.