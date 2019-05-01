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Захватывающая Аляска на снимках Патрика Туна (Фото)
Патрик Тун (Patrick Thun) — талантливый фотограф и авантюрист из Кетчикана, который в настоящее время проживает в Василле, Аляска. Он фокусируется в основном на уличной и пейзажной фотографии. Патрик путешествует по всей Аляске, чтобы запечатлеть захватывающие природные пейзажи. Патрик путешествует по всей Аризоне, чтобы запечатлеть самые захватывающие природные пейзажи.
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